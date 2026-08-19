Zezé Di Camargo faz 64 anos e se presenteia com jatinho de R$ 30 milhões

Por R7

Publicada em 19/08/2026 às 10h55

Zezé Di Camargo completou 64 anos na segunda-feira (17) e se deu de presente um jatinho executivo. O cantor comprou um Cessna 525 CitationJet CJ2+, que pousou em Avaré, no interior de São Paulo, onde ele comemorou a data com a família.

A chegada da aeronave foi registrada por Graciele Lacerda, mulher do sertanejo. “O aniversariante chegou”, disse ela ao mostrar o avião pousando. Depois, publicou imagens de Zezé admirando o novo bem e brincou: “Namorando o avião novo que acabou de comprar”.

Segundo estimativas de plataformas especializadas em compra e venda de jatos executivos, modelos do Cessna 525 CitationJet CJ2+ produzidos entre 2006 e 2014 podem custar entre R$ 14 milhões e R$ 30 milhões. O valor varia de acordo com o ano de fabricação e as horas de voo da aeronave.

O jatinho comporta de seis a oito passageiros e chega a uma velocidade de cruzeiro de cerca de 764 km/h. A cabine tem assentos de couro, iluminação de LED e ar-condicionado.

Aniversário em família

Em Avaré, Zezé passou o dia com familiares na piscina. As filhas Wanessa Camargo, 43 anos, Camilla Camargo, 40, e Clara, de 1 ano, participaram da comemoração. Alguns dos netos, entre eles José Marcus Buaiz e Julia, também estiveram no local, assim como Bruno Bevan, namorado de Wanessa.

A celebração teve bolo e Parabéns. O cantor também é pai de Igor Camargo, que recentemente se tornou pai de uma menina, e não apareceu nas comemorações.