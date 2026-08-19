EUA avaliam reduzir presença militar no Oriente Médio e não reconstruir bases atacadas, diz jornal

Por G1

Publicada em 19/08/2026 às 10h40

Os Estados Unidos avaliam reduzir a presença militar no Oriente Médio e podem, inclusive, deixar de reconstruir bases atingidas por ataques do Irã nos últimos meses, informou o jornal The Washington Post nesta terça-feira (18).

O jornal ouviu oito pessoas com conhecimento do assunto, incluindo autoridades norte-americanas. Caso a proposta avance, os EUA podem retirar parte das forças militares da região após o fim da guerra contra o Irã.

Atualmente, os Estados Unidos mantêm 19 bases militares no Oriente Médio.

Durante a guerra contra o Irã, houve mortes de tropas americanas em sete delas.

Ao todo, mais de 50 mil soldados estão posicionados na região.

Duas autoridades ouvidas pelo Washington Post afirmaram que uma das principais áreas em avaliação são as bases no Golfo Pérsico, que têm sido alvos frequentes de ataques iranianos. A ideia seria retirar tropas da região.

Segundo o jornal, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, ainda não determinou uma revisão formal da presença militar dos EUA no Oriente Médio. Uma decisão sobre o assunto também deve levar tempo.

Ainda assim, autoridades já estão fazendo um "planejamento prudente" sobre como o governo poderia lidar com a reconstrução das bases danificadas durante a guerra, segundo o Post.

Uma eventual retirada de forças do Oriente Médio poderia afetar o apoio dos Estados Unidos a países aliados na região, que dependem em grande parte dos norte-americanos para a defesa.