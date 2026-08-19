Sílvia Cristina intensifica agenda em Porto Velho e destaca adesões: “A capital abraça a nossa campanha”

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 09h19

A candidata ao Senado Sílvia Cristina, da Federação União Progressista, intensificou a agenda de campanha em Porto Velho nesta segunda-feira (16), com uma programação voltada principalmente ao contato direto com moradores, comerciantes e lideranças da capital.

Ao longo do dia, Sílvia percorreu áreas comerciais da zona Leste, participou de reuniões e conversou com a população sobre sua candidatura e os projetos que pretende apresentar durante a campanha.

“A capital abraça a nossa campanha ao Senado e estamos a cada dia fortalecendo o nosso nome, em todas as regiões da cidade. É muito gratificante ver que a nossa candidatura recebe adesões cada vez mais”, destacou.

A agenda também incluiu a participação na inauguração dos comitês de Jesualdo Pires, candidato a deputado federal, e de Márcio Pacele, candidato a deputado estadual. Sílvia ainda manteve encontros com lideranças da zona Leste e ampliou as conversas em torno de sua candidatura ao Senado.

A candidata destacou que pretende manter uma campanha marcada pela presença nas ruas e pelo diálogo com a população.

“O dia todo de atividades, dialogando com lideranças, reunida com a população e levando nossos projetos e nossa mensagem de fazer direito e fazer o bem. Agradecer à acolhida de todos ao nosso nome e que possamos seguir com uma campanha propositiva e com a mesma receptividade da nossa gente”, disse Sílvia.

Sílvia Cristina disputa uma das vagas de Rondônia ao Senado pela Federação União Progressista, com o número 111.