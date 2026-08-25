Sine Municipal disponibiliza mais 102 vagas de emprego na capital

Por Letícia Regis

Publicada em 25/08/2026 às 16h43

Para quem está procurando uma oportunidade de trabalho, uma vaga pode representar muito mais do que um novo emprego. Pode ser a chance de colocar as contas em dia, ajudar a família, voltar a fazer planos ou simplesmente recomeçar.

Em Porto Velho, 102 novas oportunidades de emprego estão disponíveis por meio do Sine Municipal. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, ampliando as possibilidades para quem está em busca do primeiro emprego, de uma recolocação ou de uma nova oportunidade no mercado.

São postos em áreas como comércio, serviços, alimentação, indústria, transporte, administração, saúde e outras atividades. Há oportunidades para quem possui ensino superior, médio ou fundamental, além de vagas que não exigem escolaridade e uma oportunidade para estágio na área de Segurança do Trabalho.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ampliar o acesso ao emprego contribui para que mais famílias tenham condições de construir um futuro com mais segurança. “Por trás de cada vaga existe uma pessoa, uma família e um sonho. Quando conseguimos aproximar quem está procurando trabalho de quem precisa contratar, estamos criando oportunidades reais para Porto Velho. O emprego traz renda, dignidade e independência, e é isso que queremos fortalecer na nossa cidade”.

Para Léo Moraes, ampliar o acesso ao emprego contribui para que mais famílias tenham condições de construir um futuro com mais segurança

Vagas para diferentes níveis de escolaridade

Ensino Superior — 3 vagas

1 Assistente Fiscal

1 Consultor de Vendas

1 Farmacêutico

Ensino Médio — 25 vagas

5 Atendentes de Lanchonete — noturno

5 Auxiliares Administrativos Financeiros

2 Compradores

2 Auxiliares de Cozinha

2 Operadores de Caixa

2 Vendedores — Shopping

1 Agente de Portaria

1 Recepcionista Secretária

1 Ajudante de Marmorista

1 Florista

1 Costureira em Geral

1 Serralheiro

1 Alinhador de Rodas

Ensino Fundamental — 38 vagas

32 Auxiliares de Serviços Gerais

3 Peixeiros

2 Motoristas de Ônibus

1 Cozinheiro Geral

Curso Técnico e/ou Profissionalizante — 1 vaga

1 Estagiário de Técnico de Segurança do Trabalho

Sem exigência de escolaridade — 24 vagas

5 Soldadores

5 Roçadores — jardinagem, em Jacy-Paraná

5 Empregadas Domésticas

4 Retificadores de Cabeçote

1 Auxiliar de Lavanderia

1 Mecânico Soldador

1 Auxiliar Técnico de Instalação e Manutenção

1 Marceneiro

1 Lavador de Peças

Pessoas com Deficiência (PCD) — 11 vagas (necessário laudo)

6 Vendedores

3 Auxiliares de Estoque

2 Auxiliares Administrativos

Onde procurar uma oportunidade

Quem se identifica com alguma das funções pode procurar uma das unidades do Sine Municipal e buscar informações sobre os encaminhamentos.

Sine Municipal CentroEndereço: Rua General Osório, 81, Centro

Telefone: (69) 98473-8546

Sine Municipal Zona LesteEndereço: Praça CEU — Rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro JK

Telefone: (69) 98473-5957