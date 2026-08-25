Prefeitura de Porto Velho antecipa salário dos servidores para esta quarta-feira (26)

Por Semad

Publicada em 25/08/2026 às 16h34

A Prefeitura de Porto Velho anunciou a antecipação do pagamento dos servidores municipais para esta quarta-feira, 26 de agosto de 2026. A medida reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização do funcionalismo e com a responsabilidade na condução das finanças públicas.

Além de manter o cumprimento fiel do calendário anual de pagamentos, a gestão municipal tem trabalhado para que, sempre que houver condições financeiras e orçamentárias, os salários possam ser creditados antes da data inicialmente prevista, proporcionando maior segurança e previsibilidade aos servidores e suas famílias.

Para o prefeito Léo Moraes, a antecipação representa mais do que uma medida administrativa e demonstra o reconhecimento da Prefeitura aos servidores públicos que prestam serviços à população de Porto Velho.

“Nós temos um compromisso muito claro com os servidores de Porto Velho. São eles que estão todos os dias nas escolas, nas unidades de saúde, nas ruas, nos serviços administrativos e em todas as áreas fazendo a nossa cidade funcionar. Cumprir o calendário é uma obrigação da gestão, mas, quando conseguimos antecipar o pagamento, fazemos isso com muita satisfação, porque é uma forma concreta de demonstrar respeito e valorização a quem tanto contribui com o nosso município”.

Responsabilidade com as contas públicas

Léo Moraes destacou que a antecipação valoriza os servidores públicos e reconhece seu trabalho pela população

A antecipação é resultado do planejamento financeiro e orçamentário da administração municipal, que mantém a folha de pagamento entre suas prioridades e busca conciliar a valorização dos servidores com a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas.

A Prefeitura lembra que a política de valorização do funcionalismo não se restringe à pontualidade dos salários, mas integra um conjunto de iniciativas voltadas à melhoria das condições de trabalho, capacitação, desenvolvimento profissional e reconhecimento daqueles que dedicam seu trabalho ao serviço público municipal.

“Quando falamos em uma Prefeitura mais eficiente e mais próxima da população, necessariamente estamos falando dos nossos servidores. Valorizar essas pessoas é também investir na qualidade do serviço que chega ao cidadão”, reforçou o prefeito.

Além do impacto direto para os servidores e suas famílias, a antecipação da folha também contribui para a movimentação da economia local, com a circulação dos recursos no comércio e no setor de serviços da capital.

Com o pagamento nesta quarta-feira (26), a Prefeitura de Porto Velho reafirma a política de planejamento, responsabilidade fiscal e valorização de quem trabalha diariamente para cuidar da cidade e da população.

Texto: Semad