Patricia Abravanel chora ao relembrar profecia de Silvio Santos

Por IG

Publicada em 25/08/2026 às 16h28

Patricia Abravanel, de 48 anos, se emocionou ao rever o momento em que Silvio Santos a elegeu como sua sucessora no SBT. O momento comovente aconteceu neste domingo (23), durante o "Programa do Silvio Santos", que comemorou os 45 anos da emissora.

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Na ocasião, Patricia exibiu um discurso aos funcionários que o pai fez no aniversário de 25 anos da empresa.

"Hoje são 25 anos, bodas de prata. Daqui a 25 anos nós estaremos comemorando as bodas de ouro. Eu tenho certeza que eu não estarei nas bodas de ouro. Eu estou com 76 anos, daqui a 25 anos eu devo estar com o Papai do Céu. Mas eu também tenho certeza que esta empresa vai continuar com as minhas filhas. Elas já estão entrando na empresa, e já estão sendo aprovadas ou reprovadas por vocês, que são colegas delas", disse Silvio na ocasião.

O apresentador, então, antecipou suas expectativas para o futuro do SBT. "Então daqui a 25 anos, quando vocês estiverem reunidos, comemorando as bodas de ouro, provavelmente essa moça que eu vou trazer aqui estará no meu lugar, falando com vocês, creio eu. Aproveitando esta solenidade, gostaria de abençoar a empresa e de abençoar vocês. Patricia, é a sua vez", declarou, chamando a filha ao palco.

Na sequência, Patricia surgiu emocionada e exaltou a visão de futuro do pai. A apresentadora também agradeceu o carinho que ela e as irmãs vêm recebendo do público. "Quero agradecer pelo carinho que vocês me recebem na sua casa todo domingo porque vocês me abraçaram, abraçaram as minhas irmãs, abraçaram essa nova geração com muito amor", disse.