Denúncia termina com apreensão de mais de 5 kg de drogas e arma

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/08/2026 às 13h40

Mais de 5 kg de drogas, uma arma de fogo e 12 munições intactas foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar no bairro Bela Vista, em Vilhena, na segunda-feira (24). A ocorrência teve início após uma denúncia anônima sobre um suposto caso de violência doméstica e cárcere privado envolvendo uma adolescente.

No imóvel, localizado na Rua 1813, foram encontrados mais de 4,5 kg de maconha armazenados em um baú de madeira. Também foram apreendidos 466 gramas de um pó branco com aparência de cocaína, 388 gramas de crack e 416 gramas de uma variante concentrada de maconha conhecida como “Dry”.

Além dos entorpecentes, duas minibalanças digitais, facas com resíduos de substâncias, embalagens destinadas ao fracionamento e diversos equipamentos elétricos de procedência não comprovada foram recolhidos.

Uma arma de fogo de cano curto, calibre .22 e do tipo garrucha, também estava na residência. O armamento, que tinha a numeração de identificação removida, estava municiado e acompanhado de 12 munições intactas. Segundo o relato da ocorrência, a arma foi encontrada sobre o braço de um sofá, ao lado do morador, que estava dormindo.

A entrada das equipes no imóvel ocorreu depois que ninguém respondeu aos chamados e a residência foi encontrada trancada. A Polícia Militar foi ao endereço acompanhada pelo Conselho Tutelar para verificar a situação relatada na denúncia.

Enquanto a vistoria era realizada, a adolescente mencionada no caso foi localizada pelo Conselho Tutelar em uma escola da rede pública. Questionada, ela negou ter sido vítima de agressões físicas ou de cárcere privado. A jovem, porém, informou que tinha conhecimento da atividade ilícita realizada pelo companheiro na residência.

Com o flagrante e a apreensão dos materiais, o suspeito recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado, junto com as drogas, a arma e os demais objetos recolhidos, à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso seria apresentado à Polícia Civil para as providências cabíveis.