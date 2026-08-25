Nova ponte de concreto e aço sobre o Rio Passaqual será inaugurada na próxima sexta-feira (28)

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 14h38

Será realizada na próxima sexta-feira (28), a partir das 9h, a cerimônia de inauguração da nova ponte de concreto e aço sobre o Rio Passaqual, localizado no Km 17,5 da Linha 608, no município de Jaru.

A obra faz parte do cronograma de ações de fortalecimento da infraestrutura rural executado pela Prefeitura de Jaru, e terá aproximadamente 20 metros de extensão por 5 metros de largura, representando uma construção com tamanho superior a 100 metros quadrados.

Os recursos utilizados na obra da nova ponte de concreto e aço sobre o Rio Passaqual são provenientes de emenda parlamentar do senador Jaime Bagattoli, somados à contrapartida financeira de recursos próprios da Prefeitura de Jaru.

O prefeito Jeverson Lima falou dos benefícios que a nova ponte irá trazer para os moradores da Linha 608. “A estrutura da ponte foi projetada para ter longa durabilidade e oferecer maior segurança, agilidade e melhores condições de tráfego no dia a dia dos usuários desta via”, afirmou.

Jeverson destacou ainda que esta será a primeira ponte de concreto e aço do município. “Prezamos muito por aplicar os recursos disponíveis em construções resistentes e planejadas para manterem a qualidade conforme o passar dos anos”, disse o prefeito.