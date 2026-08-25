Secretaria de Estado da Saúde avança na preparação para novo concurso público em Rondônia para reforçar o quadro de servidores

Por SECOM

Publicada em 25/08/2026 às 14h54

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), avança nas etapas para a realização de um novo concurso público para reforçar o quadro de servidores da saúde estadual. A instituição responsável pela organização e execução do certame já foi definida: o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

A contratação do Idecan foi realizada por meio de dispensa de licitação e teve sua conclusão publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia (DOE), edição nº 31.212, de 20 de agosto de 2026.

A definição da banca organizadora representa mais uma etapa do processo de preparação do concurso. Conforme estabelecido na contratação, o Idecan será responsável pelo planejamento e pela execução do certame.

A iniciativa integra o planejamento do Governo de Rondônia para fortalecer o quadro efetivo da Sesau e ampliar a capacidade de atendimento da rede estadual de saúde, que conta com hospitais e unidades especializadas em diferentes regiões do estado.

Para o secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, o avanço no processo demonstra o compromisso com o fortalecimento das equipes que atuam diretamente na assistência à população.

“Estamos avançando para fortalecer o quadro efetivo da saúde em Rondônia, garantindo profissionais preparados para atender às necessidades da rede estadual. Esse é um passo importante para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer uma assistência cada vez mais qualificada à população”, destacou.

As próximas etapas do concurso serão divulgadas oficialmente pelos canais do Governo de Rondônia.