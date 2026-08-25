Ji-Paraná recebe Selo Verde pela apresentação do Plano Municipal de Prevenção às Queimadas e ao Desmatamento

Por Natália Pessoa

Publicada em 25/08/2026 às 15h22

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), recebeu, no dia 20 de agosto, o Selo Verde. A entrega foi realizada no Ministério Público, em Porto Velho.

O certificado foi concedido após a Semeia apresentar o Plano Municipal de Prevenção às Queimadas e ao Desmatamento. O documento reúne as estratégias que orientam o trabalho do município no enfrentamento aos incêndios e na preservação ambiental.

Como parte das ações de preparação, no dia 21 de agosto, a equipe da secretaria participou de uma capacitação realizada no Fórum de Desembargadores, também em Porto Velho. O treinamento abordou o uso de portais nacionais que permitem acompanhar os focos de calor registrados no município.

Com o monitoramento, a Semeia poderá identificar as regiões e os bairros com maior incidência de focos de calor. A partir dessas informações, será possível direcionar ações educativas aos locais mais afetados, orientando os moradores sobre os riscos e as consequências das queimadas.

Além de causar danos ao meio ambiente, o fogo prejudica a qualidade do ar e pode agravar problemas respiratórios, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. A orientação é que a população não utilize fogo para limpar terrenos ou eliminar resíduos e comunique aos órgãos responsáveis qualquer situação de risco.