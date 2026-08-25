Espanha: jovem é forçada a casar com homem 40 mais velho; pais são presos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 25/08/2026 às 16h16

Uma jovem, que ia ser forçada pela família a se casar com um homem 40 anos mais velho fora da Espanha, conseguiu fugir de casa e relatou o caso às autoridades. Os pais e o irmão da vítima foram detidos.

A investigação começou no último dia 13 de agosto quando a Polícia Nacional recebeu um chamada sobre uma jovem que tinha ido a um estabelecimento comercial pedir ajuda depois de ter fugido de casa, relata o site espanhol '20minutos'.

No local, os agentes verificaram que a jovem se encontrava em uma situação de especial vulnerabilidade, tendo sido relatado anos de isolamento e controle.

A vítima explicou às autoridades que tinha sido impedida de continuar os estudos quando fez 16 anos, proibida de trabalhar ou sair livremente de casa. Aliás, nas saídas pontuais, a mulher era sempre acompanhada por algum familiar.

Relatou também que o uso de celular era controlado, o que dificultava o contato com pessoas que não fossem os membros da família. Era obrigada a realizar todas as tarefas domésticas e sofria agressões físicas quando se recusava a fazer qualquer coisa que lhe havia sido imposta.

O mesmo meio de comunicação destaca ainda que, devido à gravidade dos fatos, a vítima foi transportada para as instalações da Polícia Nacional, onde agentes especializados da Unidade Central de Redes de Imigração Ilegal e Falsificação de Documentos (UCRIF) começaram a trabalhar para verificar se estavam perante um crime de tráfico de pessoas com fins matrimoniais forçados.

De acordo com a investigação, foi possível apurar que a família tinha escolhido o futuro marido da vítima, um homem cerca de 40 anos mais velho. O casamento iria acontecer fora da Espanha.

Família

As autoridades apuraram ainda que o casamento poderia ter como objetivo o homem obter autorização para viver e trabalhar legalmente na Espanha.

Embora a vítima fosse contra, a família estaria se preparando para levar então a jovem para fora do país. Com o aproximar da viagem, a jovem conseguiu aproveitar de um deslize de um familiar e procurou ajuda com uma pessoa de confiança.

Três familiares da vítima - os pais e o irmão - foram detidos por suspeitas de crimes de tráfico de pessoas para fins de casamento forçado, coação e violência doméstica. Por sua vez, a mulher foi levada para um centro de apoio, tendo sido decretada uma medida de proteção.