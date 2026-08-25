Trump diz que EUA detonaram todas as minas instaladas pelo Irã no Estreito de Ormuz

Por G1

Publicada em 25/08/2026 às 16h06

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que todas as minas navais que o Irã havia colocado no Estreito de Ormuz foram detonadas pela Marinha norte-americana.

Em um post na rede Truth Social nesta terça-feira (25), Trump disse que Washington está monitorando, através de satélite, toda a região da rota marítima para coibir a instalação de novas bombas e que irá atacar qualquer embarcação que tentar fazer isso.

"Acabei de ser informado pela Marinha dos Estados Unidos que todas as minas foram removidas e/ou detonadas nas águas internacionais do Estreito de Ormuz. O Irã foi notificado de que qualquer navio ou embarcação que colocar novas minas será imediata e sistematicamente destruído. Através da Força Espacial, estamos monitorando cada centímetro quadrado do Estreito, assim como fazemos com a Montanha Pickaxe e os outros três locais nucleares já destruídos. Há uma política de tolerância zero para a colocação de minas em pleno vigor", escreveu.

Pouco depois da declaração de Trump, em um comunicado conjunto, os ministros das Relações Exteriores do Irã e de Omã afirmaram ter se encontrado nesta terça para discutir o processo de retirada das minas do estreito.

O encontro ocorreu em Teerã e o estabelecimento de um corredor de navegação temporário em Ormuz também foi discutido, segundo a mensagem:

"Os dois ministros discutiram a implementação de um plano em etapas" que inclui o estabelecimento de "um corredor de navegação temporário conjunto através do Estreito de Ormuz e um acordo para lançar um projeto conjunto com o objetivo de desminagem do estreito".

Trump segue com ameaças

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante um evento com o tema de volta às aulas, no Jardim das Rosas da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, em 24 de agosto de 2026, para destacar as políticas educacionais de seu governo — Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Mais cedo, em outra postagem, Trump afirmou que Teerã segue executando manifestantes contrários ao regime e falou que o país vive uma "crise humanitária" que precisa ser parada:

"A República Islâmica do Irã, em crise, não está pagando grandes contingentes de suas Forças Armadas. Ao mesmo tempo, mata manifestantes, mesmo quando não estão protestando, em níveis nunca antes vistos. É uma crise humanitária de proporções épicas e precisa ser interrompida agora".

Em resposta ao presidente dos EUA, o chanceler iraniano condenou as novas sanções impostas ao país e afirmou que elas são uma ameaça ao direito internacional e à carta da ONU: "Nenhum Estado honroso aceita a normalização da anarquia e do assédio moral".