Sílvia Cristina fortalece campanha em Porto Velho e destaca novas adesões: “Reconhecem o nosso trabalho”

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 15h51

A campanha de Sílvia Cristina (PP) ao Senado segue ganhando força em Porto Velho. Nos últimos dias, a candidata intensificou as agendas na capital, com reuniões, visitas, caminhadas e encontros com lideranças e moradores de diferentes regiões da cidade.

A mobilização tem ampliado o contato direto com a população e somado novas manifestações de apoio à candidatura. Sílvia destaca que a receptividade encontrada nas ruas está ligada ao reconhecimento do trabalho realizado e das entregas feitas ao longo de sua trajetória.

“A capital tem abraçado a nossa campanha de forma muito calorosa. Em cada canto que vou, as pessoas reconhecem o nosso trabalho, sabem das nossas entregas e confiam que nosso mandato no Senado será de resultados”, disse Sílvia Cristina.

A candidata também ressaltou o crescimento das mobilizações e das adesões registradas durante a campanha.

“Estamos com muitas mobilizações, recebendo adesões de lideranças e manifestações de apoio da população, que nos enchem de força para seguir nessa campanha”, afirmou.

A candidata seguirá percorrendo todas as regiões de Rondônia, mantendo uma agenda de encontros com a população, lideranças, trabalhadores e representantes de diferentes setores. A proposta é levar a campanha aos municípios e reforçar, em cada região, o compromisso com um mandato de trabalho e resultados para o estado.

Com presença nas ruas e agenda em diferentes municípios, Sílvia Cristina avança na campanha ao Senado ampliando apoios e fortalecendo sua mobilização em Rondônia.