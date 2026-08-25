Jovem fica ferida após pular de carro em movimento na madrugada

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/08/2026 às 15h49

Uma jovem foi atendida no Hospital Municipal de Ji-Paraná após sofrer diversos ferimentos ao pular de um carro em movimento, segundo relato apresentado à Polícia Militar. O episódio ocorreu por volta de 1h desta terça-feira (25) e as circunstâncias anteriores à queda deverão ser apuradas.

Antes de ser localizada no hospital, a Polícia Militar havia recebido uma informação sobre uma jovem que teria saltado de um carro preto nas proximidades do Supermercado Irmãos Gonçalves, na Avenida das Seringueiras. Buscas foram realizadas na região, mas, naquele momento, o veículo e a mulher não foram encontrados.

Posteriormente, os policiais foram informados de que a vítima havia sido localizada no Hospital Municipal, onde recebia atendimento médico. Ela apresentava lesões nas duas pernas, no joelho, na cabeça e no ombro.

Aos policiais, a jovem relatou que estava em um estabelecimento semelhante a um clube, onde consumia bebida alcoólica. Segundo a versão apresentada, ela teria sido obrigada a deixar o local e, depois, entrou em um carro acompanhada de uma amiga e de outro homem. A informação recebida por ela era de que seria levada para casa.

Durante o percurso, entretanto, a jovem percebeu que o veículo não estaria seguindo para sua residência. Diante disso, afirmou ter pulado do automóvel ainda em movimento. No atendimento aos policiais, ela estava bastante nervosa e apresentou dificuldade para explicar com clareza os acontecimentos.

A ocorrência foi registrada na UNISP. A investigação deverá buscar esclarecer o que ocorreu antes da queda, identificar as pessoas envolvidas e verificar se houve a prática de algum crime.