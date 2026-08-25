Skunk é apreendido em encomenda durante fiscalização em transportadora

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/08/2026 às 09h30

A apreensão de uma encomenda com skunk levou o Departamento de Narcóticos (Denarc) a iniciar uma investigação para identificar os responsáveis pelo envio da droga e localizar o destinatário no Rio de Janeiro.

O material foi interceptado nesta segunda-feira (24), durante uma fiscalização realizada em uma transportadora de Ji-Paraná, em uma ação conjunta entre agentes do Denarc e da Receita Federal.

Duas peças do entorpecente foram encontradas dentro de uma caixa de papelão. Segundo as informações apuradas na fiscalização, a encomenda tinha como destino o Rio de Janeiro.

A partir da apreensão, passaram a ser realizadas diligências para esclarecer a participação das pessoas envolvidas na remessa do skunk. Também estão sendo apuradas as circunstâncias do transporte da droga entre Rondônia e o Rio de Janeiro.