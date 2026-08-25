Mulher denuncia filho por agressão durante confusão em bebedeira

Por rondoniatual.com

Publicada em 25/08/2026 às 09h00

Uma situação de violência doméstica terminou com uma grande confusão durante a madrugada desta segunda-feira (24), em Ji-Paraná. Uma mulher procurou a polícia após relatar ter sido agredida pelo próprio filho. No local haviam mais de 15 pessoas embriagadas.

A mulher então confirmou que havia sido agredida pelo filho e relatou que sofreu lesões nas costas. Durante a averiguação, os policiais encontraram hematoma e uma escoriação avermelhada na região posterior do ombro.

Enquanto os policiais tentavam esclarecer a situação, familiares e outras pessoas que estavam no local, em visível estado de embriaguez, começaram a se aproximar da equipe. Cerca de 15 pessoas teriam interferido no atendimento.

Os policiais determinaram que o grupo se afastasse, mas, diante da resistência, foi necessário utilizar agente químico incapacitante para dispersar os envolvidos e garantir a segurança da equipe, da vítima e dos próprios presentes.

Após a utilização do gás, o grupo se afastou, mas permaneceu nas proximidades e passou a xingar os policiais.

Os envolvidos diretamente na ocorrência foram encaminhados para a delegacia, juntamente com a vítima, para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.

A ocorrência deverá ser apurada, incluindo a suposta agressão contra a mulher, as lesões constatadas e os demais fatos registrados durante a intervenção policial.