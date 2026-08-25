Jovem pede pede socorro em residencial após ser esfaqueado

Por News Rondônia

Publicada em 25/08/2026 às 09h15

Um jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio executada a golpe de faca, chegando ferido e pedindo socorro nas proximidades do Residencial Porto Madero I, situado em Porto Velho.

No momento em que foi encontrado, o rapaz apresentava lesões na região abdominal e encontrava-se em estado de embriaguez, manifestando fala desconexa e acentuada dificuldade para detalhar os fatos ocorridos, sem conseguir apontar a autoria ou a motivação da agressão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada para prestar os primeiros socorros no local. Logo após a estabilização inicial, o jovem foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento Leste, onde permaneceu internado sob cuidados médicos.

A apuração da autoria e das circunstâncias do crime ficará a cargo dos órgãos competentes de segurança pública.