Copa Rural de Futsal começa neste domingo 30 de agosto em Rio Claro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/08/2026 às 09h45

A abertura da Copa Rural de Futsal será realizada no próximo domingo, 30 de agosto, na quadra do Rio Claro, em Espigão d'Oeste. A programação terá início às 17h e contará com partidas nas categorias feminina e masculina.

No feminino, o primeiro confronto será entre Rio Claro A e Rio Claro B. Já na categoria masculina, Aprefik 7 e 14 de Abril entrarão em quadra pela competição.

A abertura marca o retorno das atividades esportivas à quadra do Rio Claro, espaço que tradicionalmente reúne moradores e famílias da comunidade. A expectativa é de presença de torcedores durante os jogos.

A programação está marcada para domingo, 30 de agosto, a partir das 17h, na quadra do Rio Claro. A competição reúne equipes que representam diferentes comunidades de Espigão d'Oeste.