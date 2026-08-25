Mais de 60 candidaturas já foram deferidas em Rondônia: saiba quem está apto a disputar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/08/2026 às 09h42

PORTO VELHO, RO – A Justiça Eleitoral já deferiu 69 candidaturas em Rondônia para as Eleições 2026. Os dados aparecem na ferramenta eleitoral do Rondônia Dinâmica, que organiza as informações públicas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permite acompanhar a situação dos registros apresentados para a disputa deste ano.

Entre os nomes que aparecem com registro deferido estão Adailton Fúria (PSD), candidato ao Governo de Rondônia, e seu vice, Everton Leoni (PSD). Também figuram nessa situação Tito Paz (PDT), Professora Elessandra Reis (PDT), Nilton Maranhão (PDT), Vera Marcia (PDT), Almir José do Sindsef (Podemos), Dhonatan Pagani (Podemos) e Cristiane Lopes (Podemos), entre outros.

O número, porém, representa uma fotografia do momento. Em período eleitoral, a situação dos registros pode mudar rapidamente, porque a Justiça Eleitoral trabalha com prazos próprios e julgamentos acelerados para acompanhar o calendário das eleições. Pedidos que hoje aparecem como “aguardando julgamento” podem receber decisão nas horas ou dias seguintes, enquanto decisões já tomadas também podem ser objeto de recurso.

CONFIRA:

Até o recorte apresentado pela ferramenta, Rondônia tinha 69 candidaturas classificadas como deferidas, seis como deferidas com recurso e 356 ainda aguardando julgamento. Há ainda registros em outras situações, como as cinco candidaturas que aparecem como renúncia.

O registro “deferido” significa que, naquele estágio do processo, o pedido de candidatura foi aceito pela Justiça Eleitoral. Já a classificação “deferido com recurso” indica que houve decisão favorável ao registro, mas a situação ainda está submetida a recurso. Os casos classificados como “aguardando julgamento” permanecem pendentes de uma decisão sobre o pedido apresentado.

A quantidade de registros ainda sem julgamento ajuda a explicar por que o quadro pode mudar de forma significativa em pouco tempo. Com 356 pedidos nessa situação, a tendência é que a relação de candidatos deferidos aumente conforme o TRE-RO avance na análise dos processos.

A relação completa dos candidatos já deferidos pode ser consultada no listão incorporado nesta matéria. A ferramenta permite filtrar os registros por nome, número, cargo, partido e situação da candidatura.

De onde vêm os dados

A página Eleições 2026 do Rondônia Dinâmica foi criada para reunir em um único ambiente as informações oficiais das candidaturas de Rondônia. A plataforma utiliza dados públicos disponibilizados pela Justiça Eleitoral e apresenta, além da situação do registro, nome de urna, partido, número, fotografia oficial, informações patrimoniais e outros dados públicos informados pelos candidatos.

A base acompanha as atualizações disponibilizadas pelo TSE. Por isso, alterações feitas pela Justiça Eleitoral — como deferimentos, recursos, renúncias ou novos julgamentos — passam a modificar também o panorama apresentado ao eleitor.

Com centenas de pedidos ainda à espera de julgamento, a lista deve continuar mudando até que a Justiça Eleitoral conclua a análise dos registros dentro dos prazos previstos para as Eleições 2026.