Hospital Regional de Buritis realiza cirurgias pelo programa Agora Tem Especialistas para reduzir fila de espera

Por SECOM

Publicada em 25/08/2026 às 09h51

O Hospital Regional de Buritis iniciou a realização de 400 cirurgias eletivas por meio de um trabalho conjunto entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A ação tem como objetivo ampliar a oferta de procedimentos e contribuir para a redução da fila de espera.

A execução da iniciativa conta também com a atuação da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), para operacionalizar a ação, incluindo a contratação da empresa responsável pela realização dos procedimentos.

Entre as cirurgias previstas estão procedimentos para hérnia, retirada da vesícula biliar e histerectomia, destinados a pacientes que já aguardavam na fila de cirurgias eletivas.

A diretora do Hospital Regional de Buritis, Gleiciely Amaral, destaca que a parceria representa um avanço para os pacientes que aguardam por procedimentos cirúrgicos.

“É uma grande satisfação fazer parte do programa Agora Tem Especialistas, uma parceria que chega para transformar a realidade de muitas pessoas. A realização dessas cirurgias representa mais do que um procedimento, significa reduzir o tempo de espera dos pacientes que estão na fila e ampliar o acesso à saúde”.