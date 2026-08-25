CRAS de Ji-Paraná promovem atividades para diferentes faixas etárias

Por Natália Pessoa

Publicada em 25/08/2026 às 09h37

Encontros abordaram convivência familiar, respeito, inclusão, prevenção à violência e fortalecimento de vínculos A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou, nas últimas semanas, uma série de atividades nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. As ações atenderam crianças, adolescentes, mulheres e idosos acompanhados […]

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou, nas últimas semanas, uma série de atividades nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. As ações atenderam crianças, adolescentes, mulheres e idosos acompanhados pelos serviços socioassistenciais.

Entre as atividades desenvolvidas com crianças, foram trabalhados temas como respeito, empatia, cooperação e resolução de conflitos. Por meio de conversas, dinâmicas e brincadeiras, os participantes aprenderam a reconhecer diferentes opiniões, expressar seus sentimentos e buscar soluções sem violência.

No CRAS Morar Melhor, o grupo Crescendo Juntos participou de um circuito sensorial realizado na Fundação Fama. A atividade reuniu estímulos táteis, visuais e auditivos para ajudar as crianças a explorar diferentes sensações, desenvolver a autorregulação e compreender que cada pessoa percebe e reage ao ambiente de uma forma diferente.

Os adolescentes também participaram de encontros voltados ao desenvolvimento pessoal e à convivência. O grupo Xadrez Social utilizou o jogo como ferramenta para estimular a concentração, o raciocínio, a tomada de decisões e o respeito às regras e aos demais participantes.

No CRAS Jardim dos Migrantes, os grupos de adolescentes O Céu é o Limite e Os Radicais conversaram sobre a valorização da família e dos vínculos. Durante o encontro, foram abordados o diálogo, o respeito, o afeto e os desafios enfrentados nas relações familiares durante a adolescência.

As atividades com crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) também mostraram, de forma prática, a importância dos relacionamentos saudáveis. Em uma dinâmica coletiva, os participantes precisaram cooperar para alcançar um objetivo comum, reforçando que bons relacionamentos são construídos com apoio, cuidado e participação de todos.

Para os idosos, a programação incluiu momentos de convivência, troca de experiências e valorização das histórias de vida. O grupo Amigos Para Sempre participou da atividade “Culinária Afetiva: Receitas que Contam Histórias”, em que cada integrante levou um prato relacionado a uma lembrança especial e compartilhou sua história com os demais.

A prevenção à violência contra a mulher também esteve entre os assuntos trabalhados. No CRAS São Francisco, o grupo Vidas que Inspiram recebeu orientações sobre as formas de violência e os serviços de apoio disponíveis no município. No CRAS Jardim dos Migrantes, uma palestra com a policial civil Karoline da Silva Gallo orientou os participantes do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e do SCFV sobre direitos, identificação de situações de violência e locais onde buscar ajuda e proteção.

As ações integram o trabalho contínuo desenvolvido pelos CRAS de Ji-Paraná para fortalecer vínculos familiares e comunitários, prevenir situações de vulnerabilidade e garantir espaços de acolhimento, aprendizado e convivência para a população.