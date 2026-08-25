CRAS está com inscrições abertas para oficinas de artesanato

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 15h08

Em Espigão d’Oeste, muitos talentos começam com uma linha, um tecido, uma agulha e a vontade de aprender. As oficinas de artesanato são uma oportunidade para transformar criatividade em aprendizado, convivência e novas possibilidades.

O CRAS está com inscrições abertas para oficinas de Crochê, Pintura em Tecido, Bordados e Patchwork, destinadas a pessoas a partir de 12 anos.

Inscrições: CRAS, Rua Alagoas, nº 2024, Morada do Sol, ao lado da Escola Jean Piaiet.

Atendimento: de segunda a quinta-feira, das 7h às 16h.

Informações: (69) 99246-5355.

Mais do que aprender uma técnica, participar de uma oficina é compartilhar saberes, fortalecer vínculos e valorizar talentos que fazem parte da vida da nossa comunidade.

Espigãoense, participe e faça parte dessa transformação. Inscreva-se e coloque suas mãos para criar!