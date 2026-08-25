Audiência Pública de apresentação e discussão da proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA 2027 será dia 3 de setembro

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 15h35

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, convida toda a população para participar da Audiência Pública de apresentação e discussão da proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA 2027.

A audiência tem como objetivo apresentar as prioridades, ações e investimentos previstos para o Município no exercício de 2027, garantindo transparência e participação popular na elaboração do orçamento público.

Data: 03 de setembro de 2026

Horário: 9h

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Agricultura

Endereço: Avenida João Pessoa – Centro

A participação da comunidade é fundamental para a construção de um orçamento que atenda às necessidades da população.

Participe! Sua contribuição é muito importante para o futuro do nosso Município.