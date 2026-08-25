Lojistas da Carlos Gomes terão apoio da prefeitura para combater onda de furtos; policiais contratados pelo Município irão reforçar as rondas

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 25/08/2026 às 14h26

Uma onda crescente de furtos a lojas de grife na avenida Carlos Gomes tomou conta dos noticiários de Porto Velho após os empresários chegarem ao limite e exporem a situação em um protesto realizado nesta última terça-feira (24), quando cobraram ações efetivas de segurança pública na região.

Os casos de furto, que se estendem ao longo dos últimos anos, vêm causando prejuízos consideráveis aos empresários, que alegam arcar com seus impostos e não verem esses recursos revertidos em segurança pública, o que tem gerado grandes dificuldades para manter seus empreendimentos em atividade.

Pela primeira vez em sua história, dotada de uma Secretaria de Segurança Pública, a Prefeitura de Porto Velho, por meio do prefeito Léo Moraes, chamou os empresários e promoveu uma reunião no Prédio do Relógio para tratar sobre o tema e entender como o Município poderia intervir nessa questão.

Durante a reunião, que também contou com representantes da CDL, Associação Comercial e Fecomércio, foi anunciado o aumento do efetivo da Atividade Delegada nas ruas do centro da cidade, além do patrulhamento durante a madrugada, entre as 22h e 6h.

A Atividade Delegada é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho que permite que policiais militares, civis e penais trabalhem, de forma remunerada pelo Município, em horários fora do expediente, potencializando a força de policiamento do Estado nas ruas da cidade.

“Sabemos que essa é uma responsabilidade do Governo do Estado, mas estamos dialogando com todos e fazendo a nossa parte. Vamos ampliar a Atividade Delegada, estender para a madrugada e reforçar a presença nas zonas comerciais. Estamos à disposição dos comerciantes para construir soluções”, disse o prefeito Léo Moraes.

O vice-presidente da Fecomércio, Augusto Pellucio, ressaltou que garantir condições para o funcionamento das empresas também significa proteger empregos e investimentos.

“É um grito de socorro de quem gera emprego, produz e coloca seu capital em risco. Ser recebido e sair com expectativa e esperança de melhorias é um alento para o comércio”, disse Augusto.

Com isso, os lojistas da Carlos Gomes terão mais tranquilidade para tocar seus negócios, sabendo que haverá rondas de policiais durante a madrugada para reforçar a segurança e assegurar a integridade de seus estabelecimentos.