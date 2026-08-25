Secretaria de Gênero e Etnia do SINTERO orienta sobre participação nas eleições sindicais

Por Camila Pinheiro

Publicada em 25/08/2026 às 14h15

A Secretaria de Gênero e Etnia do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) recomenda que, durante o processo eleitoral da entidade, sejam adotados critérios de responsabilidade e compromisso com o enfrentamento à violência contra as mulheres.

Entre as orientações, está a não indicação ou participação, nas chapas e espaços de representação sindical, de homens comprovadamente envolvidos em situações de violência contra as mulheres, especialmente aqueles que possuam condenação judicial ou que respondam a ações judiciais relacionadas a esse tipo de violência.

A recomendação também considera situações em que existam denúncias formalizadas junto à Secretaria de Gênero e Etnia do SINTERO, a órgãos públicos ou a instituições de defesa dos direitos das mulheres, que deverão ser tratadas com a devida responsabilidade, respeitando-se os procedimentos e garantias legais aplicáveis.

A Secretaria de Gênero e Etnia destaca que a participação na direção e nos espaços de representação da entidade deve estar alinhada aos princípios de respeito, ética, responsabilidade e defesa dos direitos humanos. O enfrentamento à violência contra as mulheres também faz parte da luta sindical e da construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O documento pode ser lido aqui