Porto Velho recebe PVH Cup 2026 com 124 equipes e mais de 2,5 mil atletas

Por André Oliveira

Publicada em 25/08/2026 às 14h24

PVH Cup chega com a proposta de transformar o futebol em oportunidade para crianças e adolescentes

Porto Velho se prepara para viver quatro dias de muito futebol e emoção com a realização da PVH Cup de Soccer Society 2026, que acontece de 4 a 7 de setembro. A competição reúne 124 equipes, cerca de 2.500 atletas e 240 jogos, consolidando a capital rondoniense como um dos principais polos do futebol de base da região.

A competição é realizada pela Federação Rondoniense de Soccer Society, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), e reúne atletas das categorias Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

Mais do que uma competição esportiva, a PVH Cup chega com a proposta de transformar o futebol em oportunidade para crianças e adolescentes. A programação busca incentivar a formação esportiva, a inclusão social, a cidadania, a integração entre famílias e a descoberta de novos talentos.

Olheiros na Capital

Um dos grandes destaques da competição será a presença de observadores de clubes tradicionais do futebol brasileiro, que estarão acompanhando os jogos em busca de novos talentos. Entre os clubes representados estão São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Bangu, ampliando a possibilidade de jovens atletas de Porto Velho e de outras cidades serem vistos por profissionais do futebol.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a realização de uma competição desse porte reforça o papel do esporte como ferramenta de transformação e abre novas perspectivas para a juventude.

“Porto Velho vive o esporte, e a PVH Cup representa exatamente isso. Estamos criando oportunidades para que nossas crianças e adolescentes possam mostrar seus talentos, conviver, aprender e sonhar”.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, ressalta que a competição fortalece a agenda esportiva da capital e amplia as possibilidades para quem busca uma oportunidade no futebol.

“A PVH Cup é uma grande vitrine para os nossos jovens. Ter observadores de clubes importantes acompanhando os jogos mostra a dimensão que essa competição alcançou e cria uma oportunidade real para que novos talentos sejam descobertos”.

Esporte que movimenta a cidade

Além do impacto esportivo, a PVH Cup também contribui para movimentar a economia local, com a circulação de atletas, familiares, equipes técnicas e visitantes durante os quatro dias de competição.

A expectativa é que a cidade receba um grande público nos locais de jogos, fortalecendo setores como alimentação, transporte, hospedagem e comércio, além de promover Porto Velho como destino para a realização de grandes eventos esportivos.

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Fotos: Secom