Sensei de Ji-Paraná conquista dois ouros e é bicampeão mundial de Karate Shotokan JKS

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/08/2026 às 13h50

A conquista de dois títulos mundiais colocou o karatê de Ji-Paraná, em Rondônia, no topo do cenário internacional. O Sensei Agnaldo Souza, da Academia Stillus de Karate Shotokan, garantiu medalhas de ouro nas categorias Kata e Kumite durante o Campeonato Mundial da Japan Karate Shoto Federation (JKS), realizado em Vitória, no Espírito Santo.

Com os resultados obtidos na competição, Agnaldo Souza também alcançou o bicampeonato mundial de Karate Shotokan JKS. O primeiro título havia sido conquistado em 2024, em Tóquio, no Japão. "Karateca rondoniense supera potências mundiais e garante dobradinha de ouro em Campeonato Mundial no ES

A competição ocorreu nos dias 22 e 23 de agosto e reuniu aproximadamente 900 atletas de 27 países. O alto nível técnico marcou as disputas realizadas na capital capixaba, que recebeu o campeonato mundial de karatê tradicional

Nas disputas de Kumite, modalidade de luta, o brasileiro Agnaldo Souza terminou em primeiro lugar. A Rússia ficou com a prata, enquanto os Estados Unidos conquistaram o bronze. O quarto lugar também foi ocupado por um representante do Brasil.

No Kata, modalidade relacionada à execução das formas, Agnaldo voltou a alcançar o primeiro lugar e garantiu mais uma medalha de ouro para o Brasil. Na sequência da classificação apareceram Estados Unidos, África do Sul e Chile.

As vitórias foram obtidas em chaves com competidores internacionais. Entre os confrontos do campeonato, representantes da América do Sul e da Europa estiveram entre os destaques. Nas disputas gerais por equipes, Chile, Inglaterra, Argentina e Brasil apareceram entre as delegações mencionadas no evento.

Representando Ji-Paraná e a Academia Stillus, o resultado de Agnaldo Souza levou o nome de Rondônia ao primeiro lugar nas duas modalidades disputadas. A dobradinha de ouro também garantiu ao Brasil destaque entre os países participantes do campeonato mundial.