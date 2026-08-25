Célio Lopes visita aldeia Paité Suruí e fortalece diálogo com comunidades indígenas

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 13h30

Durante o fim de semana, o candidato a deputado federal Célio Lopes esteve na aldeia Paité Suruí, em Rondônia, em uma agenda marcada pela proximidade, pela escuta e pelo diálogo com lideranças e moradores da comunidade.

A visita proporcionou a Célio a oportunidade de conhecer de perto a realidade vivenciada pelos povos indígenas, além de ouvir demandas e conversar sobre temas importantes para a comunidade, como a produção de café, saúde, educação, infraestrutura, preservação cultural e valorização das tradições indígenas.

Ao longo da agenda, o pré-candidato também acompanhou momentos da rotina da aldeia e conheceu um pouco mais da cultura e dos costumes do povo Suruí. A iniciativa faz parte de uma série de visitas que Célio Lopes vem realizando em diferentes regiões de Rondônia, buscando manter contato direto com a população e compreender as necessidades apresentadas em cada localidade.

A presença na aldeia Paité Suruí reforça a proposta de construir uma atuação política baseada no diálogo e na escuta, valorizando a participação das comunidades nas discussões sobre as prioridades e os caminhos para o desenvolvimento de Rondônia.