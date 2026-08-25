Agrotec 2026 transforma Madeira-Mamoré em vitrine do campo rondoniense

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 25/08/2026 às 12h02

Começa nesta quarta-feira (26) a segunda edição da Feira Agrotec Porto Velho, evento que acontece no histórico Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com funcionamento diário das 14h às 21h e entrada totalmente gratuita.

Idealizada como uma forma moderna e alternativa para a troca de experiências entre produtores rurais e fomentadores de tecnologias e inovações para o homem do campo, a Agrotec une agricultura familiar e grandes produções agrícolas por meio de exposições, eventos especiais e debates técnicos.

Porém, as atrações dispostas nos pavilhões da Agrotec 2026 despertam o interesse e a curiosidade de toda a população, que terá a oportunidade de conhecer produtos como café, mel, peixes, entre uma série de alimentos e materiais produzidos pelo setor rural de Porto Velho.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, esse é o momento de celebrar o impulsionamento da zona rural de Porto Velho, que, através de muito trabalho e dedicação, vem mostrando a força da capital rondoniense para todo o mundo.

“Somos uma cidade com vocação para o agronegócio e a agroindústria, é por isso que a Agrotec 2026 se torna tão importante dentro desse cenário. Toda a sociedade está convidada para conhecer os produtos do campo e se envolver com uma de nossas maiores forças, a agricultura”

O evento seguirá até domingo (30) e conta também com Espaço Kids e Praça de Alimentação. Ao todo, serão mais de 300 expositores, que neste ano irão apresentar suas novidades dentro do tema “Raízes que conectam o futuro”.