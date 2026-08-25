Samuel Costa defende reforço da segurança pública e combate às facções em entrevista na Antena Hits 102 FM

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 11h58

O candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, concedeu entrevista em rede estadual à Antena Hits 102 FM, onde foi entrevistado pelo jornalista Carlos Araújo. Durante a conversa, Costa apresentou propostas para fortalecer a segurança pública, ampliar a proteção às mulheres e melhorar a estrutura das forças de segurança em todo o estado.

Entre as principais propostas, Samuel Costa defendeu a implantação de delegacias especializadas na proteção às mulheres em todas as regiões de Rondônia, com o objetivo de ampliar o atendimento às vítimas de violência e garantir uma resposta mais rápida do poder público.

Na área de pessoal, o candidato afirmou que pretende realizar concursos públicos para ampliar os efetivos do sistema socioeducativo, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Politec.

Costa também destacou a necessidade de maior transparência na aplicação dos recursos destinados à segurança pública. Segundo ele, parte significativa dos recursos acaba sendo utilizada de maneira inadequada, sendo necessário estabelecer mecanismos de transparência e controle para garantir que o dinheiro público seja efetivamente convertido em estrutura, equipamentos e melhores condições de trabalho.

O candidato afirmou ainda que uma de suas principais habilidades é a captação de recursos e que pretende buscar parcerias com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e com a Senasp para ampliar a frota das forças de segurança.

“É possível conseguir centenas de viaturas semiblindadas através de convênios com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Senasp”, afirmou.

Samuel Costa também anunciou que pretende solicitar ao próximo presidente da República o envio de 200 integrantes da Força Nacional para reforçar o enfrentamento ao tráfico internacional de drogas e ao crime organizado na região de fronteira, especialmente no eixo entre Guajará-Mirim e Costa Marques, além de outras áreas fronteiriças de Rondônia.

Outra proposta apresentada é o remanejamento de aproximadamente 500 policiais militares atualmente cedidos a outros poderes e órgãos para reforçar o patrulhamento ostensivo e preventivo nas cidades e perímetros urbanos.

“Não podemos aceitar que o estado fique entregue às facções criminosas. O imperativo da lei vai prevalecer e eu tenho autoridade, conhecimento técnico e vontade de fazer a coisa acontecer”, declarou Costa.

O candidato também destacou a participação do seu candidato a vice-governador, Sargento PM Machado, na construção das propostas para a segurança pública. Segundo Samuel, o policial militar representa os praças e conhece de perto os principais gargalos enfrentados pelos profissionais da área.

Na parte de valorização dos servidores, Costa afirmou que pretende implementar uma gratificação equivalente a um salário mínimo para os profissionais da segurança pública em atividade-fim, além de dobrar os valores pagos atualmente como auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

“Só existem dois tipos de valorização: melhores condições de trabalho e valorização salarial. Isso nós vamos propiciar”, finalizou Samuel Costa.

A entrevista reforçou o discurso do candidato de que o combate às organizações criminosas deve ser acompanhado de investimentos em inteligência, efetivo, equipamentos, estrutura, valorização profissional e transparência na gestão dos recursos públicos.