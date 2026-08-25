Pocket Park recebe primeiro evento com música, gastronomia e arte

O primeiro Pocket Park de Porto Velho recebe, no dia 29 de agosto, seu primeiro evento aberto ao público. Com apoio da Prefeitura de Porto Velho, o “Órbita Ocupa” será realizado das 16h às 22h, no Pocket Park Paneiro, na avenida Calama, ao lado do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).
A programação terá música, gastronomia e grafitagem ao vivo. O evento ocorre duas semanas após a entrega do Pocket Park, realizada pela Prefeitura no dia 15 de agosto. Antes da obra, a área era utilizada para descarte irregular de resíduos. O local recebeu bancos, paisagismo, iluminação, áreas permeáveis e uma cobertura de 58 metros quadrados inspirada nos paneiros amazônicos. A cobertura foi confeccionada por servidores municipais com fita de fibra sintética reciclada. A estrutura faz referência à cultura amazônica e projeta sombras no chão durante o dia.
A Prefeitura é parceira da iniciativa por meio da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). O apoio faz parte da proposta de incentivar o uso do Pocket Park pela população e abrir o local para ações de cultura, gastronomia e lazer.
Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a ocupação pela população dá continuidade ao projeto. “Quando a gente projeta um espaço público, a obra não termina na entrega. Ela começa quando as pessoas passam a ocupar o lugar. Esse primeiro evento mostra que o Pocket Park pode receber cultura, lazer e convivência. É isso que queremos: recuperar áreas que estavam abandonadas e devolvê-las à população”.
Para o prefeito Léo Moraes, a ocupação dos espaços públicos fortalece a convivência e amplia as opções de cultura e lazer para a população.“O Pocket Park nasceu para devolver à população um espaço que antes estava abandonado. Agora, ver esse lugar recebendo música, arte, gastronomia e famílias mostra que estamos dando vida nova à cidade e criando espaços para as pessoas conviverem”.
PRIMEIRO EVENTO
O “Órbita Ocupa” terá comercialização de hambúrgueres, drinks e bebidas à base de café. A programação musical contará com os DJs Lucas Tezzari, Aitan Moraes e DJ Oli. Durante o evento, o grafiteiro Pedro Pepe produzirá uma obra no próprio Pocket Park. O público poderá acompanhar o trabalho ao longo da programação.
Para a organizadora do evento, Lorena Casara, a parceria com a Prefeitura amplia as possibilidades de uso dos espaços públicos e aproxima as iniciativas culturais da população. “O Órbita Ocupa vai até a cidade e dialoga com o trabalho que a Prefeitura desenvolve para incentivar a ocupação dos espaços públicos. O apoio do poder público conecta o projeto à cidade e abre caminho para que outras iniciativas também realizem ações culturais nesses locais. Quando as pessoas permanecem, convivem, consomem e encontram artistas, o espaço passa a ter outro significado e fortalece o sentimento de pertencimento”.
O Pocket Park Paneiro é um projeto-piloto da Prefeitura para a recuperação de outros pontos de Porto Velho. A proposta é transformar áreas sem uso em locais para convivência, lazer e ações culturais. O próximo projeto está em fase de elaboração para posterior execução.
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