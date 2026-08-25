MPF realiza cerimônia de posse da nova gestão

Por MPF/RO

Publicada em 25/08/2026 às 11h42

O Ministério Público Federal em Rondônia realizou, no dia 21 de agosto, a cerimônia de posse do novo procurador-chefe, Leonardo Caberlon, e da procuradora-chefe substituta, Ivanna Pessôa. A solenidade ocorreu no auditório da unidade, em Porto Velho, e contou com a participação de membros, servidores, estagiários e colaboradores, além de servidores da unidade de Ji-Paraná e do escritório de representação em Vilhena.

O novo procurador-chefe assumiu o cargo antes ocupado pela procuradora da República Daniela Lopes de Faria, que também participou da cerimônia e fez um discurso de despedida. Ao falar sobre o período à frente do MPF, Daniela destacou as mudanças ocorridas nos seis anos de gestão. “Podemos citar a reestruturação das atribuições decorrentes da desinstalação da unidade de Vilhena e a criação da Central de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP)”.

A ex-procuradora-chefe também ressaltou os aprendizados relacionados à gestão administrativa e agradeceu à equipe pelo período de trabalho. Segundo Daniela, o exercício da chefia envolveu decisões difíceis, mas necessárias para o funcionamento e a organização da unidade.

Ao apresentar as expectativas para a nova gestão, o procurador Leonardo Caberlon destacou a intenção de ampliar a participação de procuradores, servidores e colaboradores na construção do plano de ação do MPF em Rondônia. A proposta inicial incluía o levantamento de demandas, necessidades, sugestões, críticas e elogios dos diferentes setores, tanto nas áreas finalísticas quanto administrativas.

As informações seriam reunidas para subsidiar os encaminhamentos internos e, quando necessário, tratadas junto à Administração Superior. Leonardo também afirmou que pretendia conhecer de forma mais ampla as atividades desenvolvidas pela unidade e as necessidades de cada setor.

Já a procuradora Ivanna Pessôa afirmou que a gestão daria continuidade ao trabalho realizado anteriormente, com foco em uma gestão compartilhada e transparente. Ela também destacou a participação de servidores, estagiários e colaboradores no processo de aprimoramento da atuação do MPF em Rondônia.

Ao final da cerimônia, foram realizadas homenagens, incluindo a entrega de uma placa comemorativa em reconhecimento ao período de atuação à frente da unidade.”