Projeto Samuzinho ultrapassa marca de 600 servidores da Educação capacitados em primeiros socorros

Por Taiana Mendonça

Publicada em 25/08/2026 às 11h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), alcançou a marca de mais de 600 servidores da Rede Municipal de Ensino capacitados pelo Projeto Samuzinho nas Escolas. A iniciativa, que atende tanto a zona urbana quanto os distritos, visa preparar professores e funcionários para reconhecer e atuar em situações de urgência e emergência dentro do ambiente escolar.

Instituído pela Portaria nº 0122003/2025 – SEMUSA-DMAC, o projeto cumpre as diretrizes da Lei Federal nº 13.722/2018 (Lei Lucas). O objetivo principal não é formar profissionais de saúde, mas fornecer o suporte teórico e prático necessário para que os educadores saibam reconhecer riscos, agir com segurança nos primeiros minutos e acionar o socorro especializado adequadamente.

Treinamento Prático e Situações Diárias

Durante as capacitações, os participantes passam por aulas teóricas, demonstrações e simulações de cenários comuns no ambiente escolar. Entre os temas abordados estão o manejo de engasgamento (obstrução de vias aéreas), parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar (RCP), convulsões, desmaios, hemorragias, queimaduras, afogamento e traumas.

Além dos primeiros socorros, o treinamento foca na aproximação da comunidade com o serviço prestado pelo SAMU 192. Os servidores recebem orientações sobre quando acionar o serviço, a importância de detalhar as informações para a Central de Regulação e o papel do médico regulador, garantindo o uso consciente e eficiente da linha de emergência.

Rede de Proteção nas Escolas

A enfermeira do projeto, Mara Bastos, destaca que a adesão das equipes transforma a realidade das unidades de ensino. "Quando falamos em mais de 600 servidores capacitados, não estamos falando apenas de um número. São mais de 600 pessoas dentro das nossas escolas que hoje têm conhecimento para reconhecer uma emergência, saber o que fazer nos primeiros minutos e acionar corretamente o SAMU 192. Nosso objetivo é que cada escola tenha pessoas preparadas para agir com segurança enquanto o socorro especializado está a caminho".

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou o impacto da integração entre as áreas da administração municipal para a proteção dos estudantes. "Essa parceria entre a Saúde e a Educação fortalece a rede de proteção às nossas crianças. Levar esse conhecimento aos profissionais que cuidam dos nossos alunos diariamente garante um ambiente escolar muito mais seguro e preparado para qualquer intercorrência. É um compromisso da gestão municipal cuidar do bem-estar e da integridade da nossa população desde a infância", concluiu a secretária.

O prefeito Léo Moraes destacou que a capacitação amplia a segurança no ambiente escolar e fortalece a prevenção. “Capacitar nossos servidores para agir diante de uma emergência é investir diretamente na proteção das nossas crianças. Cada profissional preparado pode fazer a diferença nos primeiros minutos, até a chegada do atendimento especializado. É esse trabalho integrado que torna nossas escolas mais seguras e acolhedoras”.