Fernando da BlueRay percorre bairros de Porto Velho e reforça política feita “perto de quem vive os problemas”
Por Assessoria
Publicada em 25/08/2026 às 11h06
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O candidato a deputado federal Fernando Vilas BlueRay (PSD) intensificou a agenda nos bairros de Porto Velho com reuniões no Floresta, na Zona Sul, e no Aponiã, onde conversou diretamente com moradores e lideranças comunitárias sobre os principais problemas enfrentados pela população.

No Floresta, ao lado de Angelina, Fernando ouviu demandas da comunidade e reforçou que conhecer a realidade de cada região é fundamental para construir soluções que funcionem fora do papel. No Aponiã, acompanhado de Maiara, voltou a defender uma atuação política baseada na presença e no contato direto com quem enfrenta os problemas diariamente.

As conversas passaram por temas como saúde, educação, infraestrutura e atendimento às famílias atípicas. Fernando defendeu, por exemplo, capacitação específica e valorização dos professores que trabalham com alunos atípicos, além da implantação de clínicas especializadas com atendimento pelo SUS.

Para o candidato, políticas dessa dimensão precisam de participação efetiva do governo federal. Ele argumentou que Rondônia não pode continuar arcando praticamente sozinha com demandas que também dependem de recursos e programas de Brasília.

Fernando também fez críticas à situação da infraestrutura e dos serviços públicos do estado. Citou o peso do pedágio, a utilização de termelétricas em Porto Velho e os problemas enfrentados pela saúde pública, além de defender uma representação federal capaz de buscar novos investimentos para Rondônia.

O discurso acompanha uma das principais marcas que Fernando busca imprimir à campanha: menos política de gabinete e mais presença onde os problemas acontecem.

“Porque eles não sentem as nossas dores. Por isso eu resolvi levantar do sofá e estar aqui hoje. Parei de brigar na internet, reclamar em WhatsApp e vim aqui pra resolver.”

Para Fernando, a participação de quem conhece de perto a realidade do estado é necessária para mudar a qualidade da representação rondoniense no Congresso.

“Nós, sociedade, sempre estamos envolvidos pra resolver as coisas. E agora nós, sociedade, temos que entrar na política.”

As reuniões no Floresta e no Aponiã fazem parte da agenda de aproximação de Fernando com as comunidades de Porto Velho. A proposta é percorrer diferentes regiões, ouvir moradores e transformar as demandas encontradas nos bairros em prioridades de atuação em Brasília.

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