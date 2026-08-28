Prefeitura de Guajará-Mirim convoca classificados em processo seletivo da Semed

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/08/2026 às 11h47

Os candidatos classificados e incluídos na terceira convocação do Processo Seletivo Simplificado de Serviço Voluntário da Secretaria Municipal de Educação de Guajará-Mirim devem procurar a Seção de Recursos Humanos da Semed para cumprir as etapas previstas no edital.

O comparecimento deverá ocorrer em até cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação da convocação. Nesse período, os convocados precisam apresentar a documentação exigida e realizar a assinatura do Termo de Adesão.

A nova chamada foi publicada pela Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e integra o Processo Seletivo Simplificado de Serviço Voluntário regulamentado pelo Edital nº 001/GAB-SEMED/2026.

Entre os documentos exigidos estão documento oficial com foto, como RG, CNH ou equivalente, CPF, comprovante de residência atualizado, Título de Eleitor e certidão ou comprovante de quitação eleitoral.

Também devem ser apresentados diploma, certificado, declaração de conclusão ou histórico escolar compatível com a função, além de certidões negativas Municipal, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, bem como antecedentes criminais.

A relação informada pela Prefeitura inclui ainda foto 3x4 e atestado de sanidade física e mental. Antes do comparecimento à Semed, os convocados devem conferir a lista completa de documentos estabelecida no edital de convocação.