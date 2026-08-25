Margem de erro aproxima quatro nomes na disputa pelas duas vagas ao Senado em Rondônia, mostra Quaest

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/08/2026 às 20h29

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra uma corrida ao Senado marcada por sobreposição entre os quatro candidatos mais citados em Rondônia. Fernando Máximo (PL) registra a maior intenção de voto, com 17%, mas a margem de erro de três pontos percentuais o coloca tecnicamente empatado com Sílvia Cristina (PP) e Bruno Bolsonaro Scheid (PL), ambos com 11%.

Mariana Carvalho (Republicanos), com 10%, aparece apenas um ponto atrás de Sílvia e Bruno e também está tecnicamente empatada com os dois. O desenho produzido pela margem de erro cria, portanto, uma sequência de sobreposições entre os quatro primeiros colocados na corrida pelas duas cadeiras do estado no Senado.

Fernando pode variar entre 14% e 20%. Sílvia e Bruno oscilam entre 8% e 14%. Mariana aparece numa faixa entre 7% e 13%.

Abaixo desse grupo, Acir Gurgacz (PDT) registra 5% e Luciana Oliveira (PT), 4%. Engenheiro Thulio (Missão), Luis Fernando (PSD) e Neidinha (PSB) aparecem com 1% cada. Aires Mota (PV) não pontuou.

A indefinição ainda ocupa uma parcela importante do levantamento. Na combinação das duas escolhas para senador, 26% dos entrevistados não souberam indicar seus votos, enquanto 13% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam.

A Quaest também separou as respostas para a primeira e a segunda escolhas ao Senado. No primeiro voto, Fernando Máximo aparece com 20%, seguido por Sílvia Cristina, com 16%. Bruno Bolsonaro Scheid registra 12%, e Mariana Carvalho, 10%.

Luciana Oliveira tem 6%, Acir Gurgacz aparece com 4%, e Engenheiro Thulio, Luis Fernando e Neidinha registram 1% cada. Aires Mota não pontuou. Os indecisos somam 20%.

A configuração muda na segunda escolha. Fernando continua numericamente à frente, com 15%, mas Bruno aparece na sequência, com 10%, seguido por Mariana, com 9%. Sílvia registra 6% e Acir, 5%.

No segundo voto está também o maior contingente de eleitores sem candidato definido: 32% estão indecisos. Outros 16% indicam branco, nulo ou dizem que não votariam.

A pesquisa espontânea evidencia outro componente da disputa. Quando os entrevistadores não apresentam os nomes dos concorrentes, 83% não conseguem indicar espontaneamente um candidato ao Senado.

Fernando Máximo e Sílvia Cristina registram 3% cada. Bruno Bolsonaro Scheid e Mariana Carvalho aparecem com 2%. Acir Gurgacz e Luciana Oliveira têm 1% cada.

O índice elevado de indefinição na espontânea contrasta com a concentração observada na estimulada e mostra que boa parte do eleitorado ainda não consolidou espontaneamente seus dois nomes para o Senado.

A Quaest também perguntou se os eleitores conhecem cada candidato e votariam nele, não o conhecem ou conhecem e não votariam. Entre os quatro primeiros na intenção de voto, Mariana Carvalho apresenta o maior percentual de “conhece e não votaria”, com 22%. Fernando Máximo e Sílvia Cristina registram 16% cada, e Bruno Bolsonaro Scheid tem 15%.

Bruno, porém, é também o menos conhecido entre os quatro: 64% dizem não conhecê-lo. O índice é de 57% para Sílvia, 53% para Mariana e 47% para Fernando.

Considerando todos os candidatos pesquisados, Acir Gurgacz apresenta o maior percentual de “conhece e não votaria”, com 23%.

A Quaest ouviu 804 eleitores entre os dias 21 e 24 de agosto de 2026, em municípios de Rondônia. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi contratado pela Rede Amazônica e registrado na Justiça Eleitoral sob o número RO-05711/2026.