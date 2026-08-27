Prova teórica para habilitação poderá ser feita de forma remota a partir de setembro

Por SECOM

Publicada em 27/08/2026 às 10h10

Quem está em busca da primeira habilitação em Rondônia terá, a partir do início de setembro, uma nova opção para realizar o exame teórico. O Detran-RO concluiu a implantação do Exame Teórico Auditado em Formato Digital, que poderá ser realizado presencialmente ou de forma remota, inclusive em casa ou no trabalho, desde que o candidato atenda aos requisitos técnicos da plataforma.

A novidade amplia o acesso ao serviço e facilita a vida de quem enfrenta dificuldades de deslocamento ou mora distante das unidades de atendimento. A prova remota mantém os mesmos critérios de segurança e controle da modalidade presencial, garantindo a identificação do candidato e a integridade da avaliação.

Para isso, a plataforma utiliza reconhecimento facial com prova de vida, validação biométrica, monitoramento por áudio e vídeo, navegador seguro, inteligência artificial e mecanismos de auditoria. O sistema acompanha a realização da prova e identifica possíveis irregularidades. Os registros são analisados automaticamente e, quando necessário, passam por validação humana antes da homologação do resultado.

A diretora Técnica de Habilitação, Aline Lima Pinto, destaca que a nova modalidade representa um avanço na prestação dos serviços de habilitação, ao combinar tecnologia, segurança e mais comodidade para o cidadão.

Para apresentar a ferramenta, o Detran-RO realizou, na tarde do último dia 25, na Ciretran de Porto Velho, um teste operacional definitivo da plataforma. A demonstração permitiu apresentar o processo de identificação do candidato, os mecanismos de monitoramento e auditoria e o funcionamento das modalidades presencial e remota.

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a modernização busca aproximar os serviços públicos das necessidades dos cidadãos. “Estamos usando a tecnologia para tornar o serviço mais acessível, mais prático e mais eficiente, sem abrir mão da segurança. O cidadão ganha comodidade e o processo ganha ainda mais controle e transparência”, destacou.

A nova modalidade estará disponível ao público a partir de 31 de agosto, conforme os procedimentos definidos pela Diretoria Técnica de Habilitação. A iniciativa faz parte do processo de modernização dos serviços e busca tornar a jornada para obtenção da habilitação mais simples, acessível e segura.