Neymar se irrita com especialista em leitura labial e rebate suposta fala polêmica

Por R7

Publicada em 27/08/2026 às 11h08

Neymar não gostou nadinha de uma análise feita por um especialista em leitura labial e resolveu se manifestar publicamente

O jogador apareceu nos comentários de uma publicação de Velloso e contestou as supostas falas atribuídas a ele durante o empate entre Santos e Mirassol.

O vídeo de Velloso viralizou nas redes sociais justamente por mostrar Neymar irritado durante a partida. Segundo o especialista, em determinado momento o craque teria soltado uma reclamação daquelas para a árbitra Edina Alves: “Você é horrorosa, tu é muito ruim”.

Foi o suficiente para a confusão começar. A suposta fala repercutiu entre os torcedores e, além das críticas a Neymar, Velloso também passou a ser atacado por fãs do jogador.

O especialista, então, resolveu se explicar. Ele mostrou outros vídeos em que já havia feito leitura labial de Neymar e rebateu quem dizia que ele estaria escolhendo justamente os momentos mais comprometedores do atacante para analisar.

Velloso também fez questão de dizer que não pega apenas no pé de Neymar e citou outros jogadores que já tiveram falas analisadas por ele. “Tá vendo, meus amigos fanáticos? Eu só faço leitura labial”, completou.