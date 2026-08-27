Agrotec movimenta primeiro dia com negócios, agricultura familiar e visitantes internacionais

Por Jhon Silva

Publicada em 27/08/2026 às 11h45

O primeiro dia da Agrotec foi marcado por movimentação, negócios, produtos da agricultura familiar e novidades que aproximam quem produz de quem consome. Realizada no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a feira abriu as portas nesta quarta-feira (26) reunindo produtores rurais, empresários, expositores e visitantes.

Nesta edição, a Agrotec saltou de 145 para 259 expositores. Entre eles, 113 são da agricultura familiar, com produtos que vão desde frutas, hortaliças e artesanato até alimentos produzidos por agroindústrias certificadas no município.

A programação também ganhou novos espaços. Pela primeira vez, o complexo recebe exposição de animais, além de ambientes dedicados à cafeicultura, piscicultura, mandioca e outras cadeias produtivas que possuem forte participação na economia rural do município.

Para o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, o crescimento da feira reforça a importância de criar um ambiente de conexão entre produtores, empresas e consumidores. “A feira deste ano tem um crescimento que aumenta nossa responsabilidade, mas mostra a força do setor. A Agrotec é justamente esse espaço para conectar o campo com a cidade, gerar negócios e valorizar quem produz em Porto Velho”.

Outra novidade é o Espaço da Família Atípica, preparado para receber famílias com crianças que necessitam de atendimento diferenciado, contando com ambiente lúdico, atividades de robótica e profissionais preparados para oferecer suporte durante a visita à feira.

Visitantes

E a movimentação do primeiro dia chamou a atenção até de quem veio de longe. Diretamente dos Estados Unidos, Ann Kapteyn e sua filha, Anneke Kapteyn-Zhao, chegaram para passar três dias conhecendo Porto Velho e incluíram a Agrotec no passeio.

Entre produtos regionais e artesanato, Ann aproveitou para conhecer um pouco mais do que é produzido em Rondônia. “É muito interessante. A gente gosta muito de açaí e dos produtos artesanais. Também compramos café. É muito interessante conhecer tudo isso”, contou.

Anneke Kapteyn-Zhao também destacou a receptividade encontrada durante a passagem pela capital. “Gosto muito do Brasil. Todo mundo aqui é muito simpático e eu tenho muita saudade do país. Gosto do rio, da floresta, é tudo muito bonito aqui”, afirmou.

Primeiro dia foi marcado por diversos públicos

Oportunidade

Para quem vive da agricultura familiar, a feira também representa oportunidade de mostrar produtos, conquistar clientes e ampliar mercados. Vital do Sacramento, da empresa Guty Vital, veio diretamente da comunidade Joana D’Arc para apresentar os produtos da agroindústria familiar. “É um momento muito bom para nós, produtores rurais. Temos uma agroindústria de iogurte e aqui podemos mostrar aquilo que sabemos fazer de melhor. Nem sempre temos um espaço para expor nossos produtos, então uma feira como essa incentiva a gente a produzir mais, divulgar nossa marca e chegar a novos clientes”, afirmou.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a proposta é transformar a feira em uma vitrine cada vez maior para a produção local. “A Agrotec mostra a força de quem produz e movimenta nossa economia. Estamos reunindo agricultura familiar, tecnologia, empresas e grandes cadeias produtivas em um espaço que gera oportunidades e aproxima o campo da cidade. Queremos que o produtor tenha visibilidade, mercado e condições para continuar crescendo”, afirmou.

A Agrotec segue até domingo (30), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com programação voltada ao agronegócio, agricultura familiar, tecnologia, gastronomia, exposição animal e oportunidades de negócios.