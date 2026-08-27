Segundo dia da Agrotec destaca marco histórico do Jacaré-Cuniã e desenvolvimento da piscicultura

Por Jhon Silva

Publicada em 27/08/2026 às 12h02

O segundo dia da Agrotec 2026, nesta quinta-feira (27), será marcado por um momento histórico para a produção regional, o lançamento da Indicação Geográfica (IG) do Jacaré-Cuniã, acompanhado da Licença de Operação do abatedouro. A programação também destaca o potencial da piscicultura amazônica, com palestra sobre como a cadeia do peixe pode impulsionar diferentes áreas do desenvolvimento.

A Agrotec acontece no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com entrada gratuita, e segue até domingo (30).

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, destaca a valorização dos produtos regionais. “Teremos um dia importante para mostrar a força da nossa produção. A Indicação Geográfica valoriza a identidade do Jacaré-Cuniã e abre novas possibilidades para quem produz”.

Programação desta quinta-feira (27):

13h30 às 17h – Lançamento do GT de Criação do Observatório dos ODS do Estado de Rondônia

14h30 – Palestra sobre pós-colheita, secagem e armazenamento do café, além de comercialização e degustação de produtos

14h30 às 21h30 – Exposição de peixes nativos e tecnologia de oxigenação automática

15h30 às 16h30 – Palestra Magna Regional “Muito Além da Piscicultura: O Peixe da Amazônia Navega por Diversos Rios do Desenvolvimento”

16h – Industrialização e agregação de valor na cadeia do café

16h30 às 18h30 – DJ Jonhy Mekas

17h30 – Embalagem, posicionamento e fortalecimento das marcas de café

17h30 às 18h30 – Bate-papo “Mandiocando”: produção comercial e cooperativismo

17h30 às 19h30 – Lançamento da Indicação Geográfica (IG) do Jacaré-Cuniã e da Licença de Operação do abatedouro

19h às 20h – Show acústico com Sinkêr – Voz e Violão

19h15 – Torração ao vivo: perfis de torra para diferentes mercados

19h30 às 20h – Entrega de certificações do SIM/CISAN Central

Para o prefeito Léo Moraes, a programação fortalece a identidade e cria novas oportunidades para os produtos da região. “A Agrotec mostra que podemos unir tradição, tecnologia e desenvolvimento. Valorizar produtos que carregam a identidade de Porto Velho significa fortalecer nossos produtores e gerar novas oportunidades”.