Cultura e música também ganham espaço no primeiro dia da Agrotec 2026

Por Jhon Silva

Publicada em 27/08/2026 às 11h54

Além dos negócios, da tecnologia e da força da produção rural, a Agrotec 2026 também abriu espaço para a cultura e os artistas locais. No primeiro dia de programação, a música ajudou a movimentar o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e animou o público que passou pela feira.

As apresentações começaram com a DJ Verônica e também contaram com a participação da Banda Marcial da Polícia Militar. A programação seguiu com Elly e Banda, levando música regional ao palco da segunda edição da Agrotec.

A presidente da Funcultural, Débora Figueiredo, destacou a Agrotec 2026 como espaço de fomento, visibilidade e valorização dos artistas locais

Para a presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueiredo, eventos desse porte também funcionam como uma importante vitrine para os profissionais da cultura. “A Agrotec é um palco de fomento e visibilidade para os nossos artistas. Nesta edição, temos inclusive um artista credenciado pela Fundação Cultural interpretando uma música composta especialmente para a feira. Isso fortalece o movimento cultural e valoriza quem produz arte em Porto Velho”, disse.

Um dos momentos especiais da noite foi justamente a apresentação da música oficial da Agrotec, interpretada pelo cantor Elly Lima. Com 14 anos de trajetória na música regional em Porto Velho, o artista comemorou a oportunidade de dar voz à composição criada por Erlan especialmente para o evento. “Para mim é um grande presente. São 14 anos cantando em Porto Velho e poder interpretar a música oficial de uma feira desse tamanho é uma satisfação enorme. Recebi essa responsabilidade com muito carinho e espero que o público tenha gostado. É uma música feita para representar a Agrotec e ficar marcada na história da feira”, afirmou.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a proposta da Agrotec vai além de apresentar as potencialidades do setor produtivo e também busca valorizar os talentos da capital. “A Agrotec movimenta a economia, fortalece quem produz e também abre espaço para a nossa cultura. Queremos que os artistas de Porto Velho tenham palco, visibilidade e oportunidades para mostrar seu trabalho para milhares de pessoas”, destacou.

A programação cultural continua ao longo dos próximos dias. A Agrotec 2026 segue até domingo (30), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, reunindo agronegócio, agricultura familiar, tecnologia, gastronomia, cultura, entretenimento e oportunidades de negócios.

