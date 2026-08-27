Silvia Cristina reforça saúde como vitrine da campanha ao Senado e diz: 'Prometi um hospital e fiz quatro'

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 12h08

PORTO VELHO, RO – A candidata ao Senado Silvia Cristina, número 111, voltou a destacar trabalho, saúde e contato com a população como marcas de sua campanha em Rondônia. Em uma das agendas, ela esteve acompanhada pelo policial civil Rodrigo Marinho, que integra a chapa como suplente.

“Rotina puxada é assim. Trabalho firme, dedicação constante e foco total em quem precisa. Não é sorte, é compromisso de todos os dias com o que Rondônia precisa”, publicou Silvia.

A candidata tem adotado também a expressão “Vem pro lado do bem” como chamado aos apoiadores e eleitores.

“A gente acorda cedo, dorme tarde, porque a gente gosta de gente! Que a nossa terça seja abençoada, viu? Então, faz o seguinte: vem pro lado do bem! Vem com a gente!”, afirmou.

A saúde ganhou espaço no discurso quando Silvia voltou a mencionar resultados que atribui ao próprio trabalho.

“Eu prometi um hospital e eu fiz quatro”, declarou.

Em outra fala, também relacionou sua atuação ao funcionamento das unidades: “Porque a deputada de vocês banca todo o hospital que ela construiu”.

O trabalho aparece como outro eixo recorrente nas declarações da candidata.

“Porque as pessoas entendem que a Silvia Cristina não tem preguiça. Tem trabalho. Gosta de gente!”, disse.

A mesma linha aparece quando Silvia resume a forma como apresenta sua atuação pública: “O nosso mandato é feito pra cuidar de gente e cuido todos os dias!”.

A candidatura também vem recebendo manifestações diretas de apoio durante as agendas. Uma eleitora afirmou: “Pelo seu discurso, você ganhou o meu voto!”.

“Eu não vou te decepcionar, não, viu?”, respondeu Silvia.

Em outro contato, uma trabalhadora declarou: “Mas a senhora é minha candidata a Senado, tá?”.

A mudança para a disputa ao Senado também surgiu espontaneamente em uma conversa com um eleitor, que lembrou ter votado anteriormente em Silvia para deputada federal.

“Eu votei pra deputada federal e vai voltar pra Senado?”, perguntou.

“Eu vou!”, respondeu a candidata.

Silvia também tem apostado em uma linguagem de incentivo e proximidade. Ao conversar com uma menina, disse: “Vai dar tudo certo!”. A resposta veio imediatamente: “Certo!”.

Em outra atividade pública, recebeu uma manifestação de apoio em tom descontraído: “É bonita! É bonita! É bonita! E é Bonita!”.

Rodrigo Marinho participa da campanha como suplente de Silvia. Policial civil, ele aparece ao lado da candidata em uma das agendas recentes. Marcelo Lucas também integra a composição apresentada pela candidatura como suplente.

Silvia Cristina concorre ao Senado com o número 111 e segue apresentando ao eleitor uma campanha baseada principalmente nas mensagens de trabalho, cuidado com as pessoas e realizações na saúde.

“Tem trabalho. Gosta de gente”, afirmou a candidata ao resumir a imagem que pretende levar para a disputa.