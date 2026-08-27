Virginia vira piada e é criticada ao

Por R7

Publicada em 27/08/2026 às 11h03

Virginia Fonseca está hospedada na casa de Vini Jr. em Madri, na Espanha, com as crianças, as babás, amigos, sócia, sócio, filhos dos sócios, etc.

Não sobrou espaço nem na academia do jogador. Um vídeo mostra que o espaço ficou lotado com a turma da Tigrinha. Ele certamente vai ter de revezar os aparelhos dentro da própria casa…

A situação virou piada nas redes sociais. Teve gente dizendo que o local virou um resort. Outros falaram que Virginia é sem noção de se enfiar lá com tantas pessoas e até perguntaram até quando Vini vai aguentar tudo isso.

Para piorar, Vivíbora e a sócia fizeram uma live com os produtos que elas vendem e dava para ouvir a gritaria da criançada ao fundo. A tal sócia ficou irritada e se levantou, dizendo que ia lá dar bronca neles