Prefeitura realiza II Encontro da Juventude Indígena Cinta Larga na Aldeia Roosevelt

Por assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 10h17

Nas terras que sempre guardaram histórias, sabedorias e cantos ancestrais, uma nova geração se reúne para ouvir, aprender e seguir cultivando o que suas raízes carregam há séculos.

Foi aberto ontem, dia 25 de agosto, o II Encontro da Juventude Indígena Cinta Larga, na Aldeia Roosevelt. Um espaço sagrado de escuta, onde líderes e anciãos transferem aos mais jovens os conhecimentos, os costumes e a força de uma cultura que resiste e floresce.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo (SEMELC), o encontro segue até o dia 28 de agosto e reúne união, aprendizado e fortalecimento das raízes dos povos indígenas. É a tradição viva sendo passada de mãos dadas, de voz em voz, de coração para coração.

Cada palavra de um ancião plantada no coração de um jovem é uma semente de identidade que não se perde. É a garantia de que o povo Cinta Larga segue forte, orgulhoso e dono da própria história.

Espigão d'Oeste se orgulha de acolher e apoiar esse momento. Nossa riqueza está na diversidade, e nossa força está no respeito a quem sempre cuidou desta terra. Cada Espigãoense faz parte dessa transformação.

A valorização começa quando ouvimos com respeito.