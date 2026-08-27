Setembro Amarelo: Prefeitura promove palestra sobre saúde mental e autocuidado para servidores

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 09h15

Em alusão à campanha Setembro Amarelo, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) da Prefeitura de Vilhena, realizará no dia 11 de setembro, uma palestra voltada aos servidores municipais com o tema “Quem cuida de todos também merece cuidado: a arte de permanecer bem em meio à pressão”. A atividade será realizada a partir das 8h, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, e será ministrada pelo psicólogo Magno Santos.

A iniciativa tem como objetivo promover um momento de informação e reflexão sobre saúde mental, autocuidado e os desafios enfrentados no dia a dia, especialmente em uma rotina profissional marcada por responsabilidades e pela necessidade constante de atender e cuidar da população.

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio que busca ampliar o diálogo sobre saúde mental, incentivar a atenção aos sinais de sofrimento emocional e reforçar a importância de buscar ajuda quando necessário. Nesse contexto, a ação também busca fortalecer entre os servidores a cultura de que o cuidado com a própria saúde e o bem-estar deve fazer parte da rotina, especialmente para aqueles que diariamente estão na função de cuidar dos outros.