Thiago Flores e Amanda Areval: cursos de informática em várias escolas de Vilhena são realizados com emenda e articulação dos parlamentares

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 10h00

Os dedinhos ainda tateiam pelos teclados e os olhos atentos mal piscam em frente às telas com programas educativos. Assim estão sendo as manhãs e tardes em cinco escolas municipais e estaduais durante o curso gratuito de informática básica viabilizado pela vereadora Amanda Areval em parceria com o deputado federal Thiago Flores. As aulas são ministradas por professores do IFRO Vilhena com parceria da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Tudo começou em março de 2025, quando a vereadora Amanda Areval apresentou pedido ao deputado federal Thiago Flores para a execução de um grande projeto de ensino de informática nas escolas de Vilhena. O objetivo é integrar os jovens de forma saudável, profissional e adequada no mundo tecnológico, mostrando as potencialidades que a rede mundial de computadores oferece para o desenvolvimento de cada um. Amanda solicitou R$ 200 mil e ainda em 2025 o recurso foi garantido por Thiago. A primeira etapa, de R$ 100 mil já foi executada.

Com o valor, foram pagas bolsas para os professores do IFRO Vilhena coordenarem e ministrarem aulas nas escolas municipais Almirante Tamandaré, Ronaldo Aragão e Ivete Brustolin, bem como para as escolas estaduais Álvares de Azevedo e Tiradentes. Em uma segunda etapa serão adquiridos também computadores e acessórios para os laboratórios, com mais recursos.

“O excesso de telas é uma preocupação de todos. Contudo, o mercado de trabalho hoje é totalmente digital. Assim, nos preocupamos em oferecer um curso que faça a inserção destes jovens de maneira correta no contexto informatizado, para que eles saibam usar essas ferramentas para o bem, para construir uma vida melhor e contribuir com a comunidade”, comenta Amanda Areval.

Thiago Flores, que já investiu mais de R$ 6 milhões em Vilhena através de suas emendas, destacou que valorizar a Educação é fazer política com resultado de longo prazo. “Quase ⅓ de tudo que destinei para a cidade foi para instituições de ensino, como as escolas e o IFRO. A Amanda, professora há mais de duas décadas, está junto comigo nessa iniciativa de fortalecer Vilhena com ações relevantes e que tenham impacto duradouro. Vem muito mais por aí!”, comentou o deputado.