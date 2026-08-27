Marcos Rogério diz que investir nas crianças é o caminho para transformar a educação

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 09h51

O candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), da coligação Juntos por Rondônia, participou, na tarde desta terça-feira (25), do Pacto pela Educação em Rondônia – Compromisso para a Gestão Estadual 2027–2030, realizado na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), em Porto Velho. Durante o encontro, defendeu a primeira infância como uma das prioridades para transformar a educação no estado.

Marcos Rogério assinou a Carta de Compromissos do Pacto, que estabelece prioridades para as políticas educacionais da próxima gestão. O evento é realizado pelo Gabinete de Articulação para Efetividade da Política da Educação em Rondônia (GAEPE-RO), com apoio institucional da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e Instituto Articule.

Ao avaliar a situação da educação no estado, Marcos Rogério reconheceu os desafios tanto na estrutura das escolas quanto na qualidade do ensino. “Rondônia não vai bem, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista da aprendizagem”, afirmou.

Os indicadores ajudam a dimensionar esse cenário. No Ideb 2025, Rondônia alcançou 6,1 nos anos iniciais do ensino fundamental, mas registrou 4,8 nos anos finais e 4,2 no ensino médio. Os resultados mostram um desafio maior à medida que os estudantes avançam na educação básica.

Entre os compromissos apresentados no encontro, Marcos Rogério destacou a atenção à primeira infância como uma das medidas de maior impacto para o futuro da educação. Para ele, o trabalho deve envolver uma atuação integrada entre Estado e municípios desde os primeiros anos de vida da criança.

“Toda a transformação de uma sociedade depende muito de como você lida com a primeira infância. É a janela de oportunidade. O desenvolvimento cognitivo, socioemocional e físico é projetado nessa fase da criança, e normalmente nós não damos atenção para isso”, destacou.

A visão se conecta à linha central do Plano de Governo de Marcos Rogério para a educação: fortalecer a aprendizagem desde a base, acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e ampliar as condições para que a escola prepare crianças e jovens para o futuro.

Para Marcos Rogério, o Estado deve assumir um papel de articulação com os municípios para fortalecer as políticas voltadas à infância e garantir que essa atenção chegue às diferentes regiões de Rondônia.

“Se a gente realmente quer transformar a nossa sociedade de verdade, tem que investir nessa área. E o que o Pacto oferece para o governo de amanhã fazer, então, eu destaco isso. Para mim, é o ponto de maior acerto de todos os pontos colocados”, afirmou.