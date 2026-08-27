Denarc prende dois homens, apreende drogas e mais 30 mil reais

Por Newsrondonia.com

Publicada em 27/08/2026 às 09h00

Uma operação da Delegacia Especializada em Repressão a Entorpecentes (Denarc) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e materiais usados no tráfico.

A ação policial ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois imóveis situados no bairro Nacional, na zona norte de Porto Velho.

As diligências foram desenvolvidas em uma residência na Rua Eletronorte e em outro endereço localizado no Beco Canhoto Paraíba. Na primeira localização, os agentes prenderam Joel Lopes de Lima, de 28 anos, após apreenderem cerca de 1 quilo e oitocentos gramas de cocaína divididos em porções, além de uma quantidade de maconha e balanças de precisão.

No segundo imóvel, a polícia prendeu Alex de 26 anos, e encontrou trinta e um mil reais em espécie escondidos em um guarda-roupa. Conforme as investigações, Alex é apontado como responsável pela tesouraria de uma célula da facção criminosa Comando Vermelho. Ambos foram conduzidos à sede da especializada e colocados à disposição da Justiça.