PM prende foragido da Justiça que aterrorizava moradore na zona rural

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/08/2026 às 09h30

Moradores de uma região rural de Porto Velho vinham relatando temor e insegurança diante da presença de um homem procurado pela Justiça nas proximidades da Linha 17, área situada a cerca de 20 quilômetros do quilômetro 17 da BR-319. O suspeito, identificado como Ivan G., de 43 anos, acabou preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, 26 de agosto de 2026.

Conforme as informações repassadas às autoridades, Ivan estaria escondido na região. Relatos registrados no âmbito da ocorrência também apontavam o homem como principal suspeito de agressões contra familiares em episódios anteriores. Em uma dessas situações, o padrasto teria sofrido ferimentos graves e precisado de atendimento hospitalar.

A partir das denúncias, os sargentos M. Paes, Cleilton e Jadson foram enviados ao local para averiguar a situação. As buscas avançaram por uma área próxima de mata fechada, onde os policiais realizaram uma incursão a pé.

Durante a procura, Ivan foi encontrado escondido atrás de um galinheiro. Ao perceber a aproximação da equipe policial, ele tentou fugir a pé, mas acabou cercado e contido pelos militares.

Após a abordagem, uma consulta aos sistemas integrados de segurança confirmou que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem. Ele recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Os policiais constataram ainda que Ivan apresentava escoriações e outros ferimentos pelo corpo. Segundo o relato feito por ele à guarnição, as lesões teriam ocorrido durante uma briga anterior com o padrasto.

Depois da prisão, o homem foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Porto Velho, para a realização de exame de corpo de delito. Na sequência, foi encaminhado ao Presídio Urso Branco, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.