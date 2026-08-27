Operação Quirinos bloqueia até R$ 8,66 milhões e cumpre prisão e buscas em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/08/2026 às 09h15

Uma apreensão de aproximadamente seis toneladas de maconha do tipo skunk, realizada em 30 de junho de 2025, deu origem à investigação que nesta quinta-feira (27) resultou na segunda fase da Operação Quirinos, conduzida pela Polícia Civil de Rondônia.

A droga havia sido encontrada escondida em compartimentos preparados em um caminhão. Conforme a investigação, a carga seria transportada para o Estado de São Paulo.

A partir dessa apreensão, os investigadores passaram a apurar a estrutura responsável pelo tráfico interestadual e possíveis operações de lavagem de dinheiro. O avanço do trabalho levou à identificação de pessoas apontadas como integrantes ou possíveis participantes da organização criminosa investigada.

Nesta nova etapa, imóveis relacionados aos investigados em Costa Marques e Alvorada do Oeste são alvos de diligências realizadas pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (2ª DRACO).

As medidas foram autorizadas pela Justiça e abrangem mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Também foi determinado o bloqueio de ativos financeiros ligados aos investigados, limitado ao valor de R$ 8,66 milhões.

Com a segunda fase da Operação Quirinos, a Polícia Civil busca ampliar a identificação das pessoas envolvidas e estabelecer qual teria sido a participação de cada investigado na organização criminosa.

A apuração também passou a aprofundar o rastreamento da estrutura financeira atribuída ao grupo, dentro da investigação relacionada aos crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.